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        Adıyaman'da KÖYDES toplantısı yapıldı

        Adıyaman'da Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:55
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        Adıyaman'da KÖYDES toplantısı yapıldı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

        Vali Osman Varol başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köylere yapılan yatırımlar değerlendirilerek, planlanan çalışmalar görüşüldü.

        Varol, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ile kaymakamlar katıldı.

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