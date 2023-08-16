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        Adıyaman'da şüpheli araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

        Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 08:50
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        Adıyaman'da şüpheli araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

        Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve 24 mermi ele geçirdi.

        Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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