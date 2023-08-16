Adıyaman'da şüpheli araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve 24 mermi ele geçirdi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.