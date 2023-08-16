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        Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:01
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        Adıyaman'da depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak için yeni kuyular açılıyor
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        ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzedelerin barınması için kurulan konteyner ve prefabrik kentlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkililerince sondaj çalışması yapılıyor.

        Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Vartana Prefabrik Kenti için bir süre önce sondaj faaliyetlerine başlayan DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekipleri, suya ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

        DSİ 19. Sondaj Şube Müdürü Mehmet Yalçın, AA muhabirine, Vartana Prefabrik Kenti'nin içme kullanma suyunun karşılanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kentte daha önce 2 su kuyusu açtıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

        "Adıyaman'da 3'üncü kuyuyu açmak üzereyiz. Vartana Geçici Barınma Merkezi'nin içme, kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj makinemizle gece gündüz demeden iş başındayız. Kuyumuz şu an için 150 metrede devam etmektedir. 200 metrede alacağımız su miktarını 15 litre saniye olarak öngörmekteyiz. Daha önce Balkar Beldesini açtığımız sondaj kuyumuzda 5 litre saniye su elde ederek 5 bin kişinin su ihtiyacını karşıladık. Daha sonra kendi 203. şube müdürlüğümüze açtığımız kuyuda 11 litre saniye su elde ederek şube müdürlüğümüzün su ihtiyacını karşılamış olduk. Çalışmalarımız devam etmektedir."

        Yaklaşık 25 personelle 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Yalçın, "Bu makinamız 500 metre kapasiteli tam rock sondaj makinesi." dedi.

        Kentte sırasıyla diğer yaşam merkezlerine de kuyu açacaklarını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdiye kadar Adıyaman'da bu 3. kuyumuz devam ediyor ve talepler de devam etmektedir. Diğer kamplara da sırası geldikçe açmaya devam edeceğiz. Bu kuyuyla buradaki içme kullanma suyunu tam olarak temin etmeye çalışıyoruz."

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