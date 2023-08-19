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        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 18:48
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        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı.

        Vartana Küme Evleri'nde F.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen damadı arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine damadının silahla ateş ettiği F.Ç. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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