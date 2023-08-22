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        Adıyaman'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:24
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        Adıyaman'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yakınlarının 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adamın ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

        Hüseyin Doğan'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Karadağ bölgesindeki ormanlık alanda Doğan'ın cansız bedenine ulaştı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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