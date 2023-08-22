Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:23 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Yabancı uyruklu Mufeed Najmuldeen Qasım Kharmanle, Yeni Sanayi Mahallesi'nde, 5 katlı bir binadaki iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze hastane morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama

        Benzer Haberler

        Gerger'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
        Gerger'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
        Adıyaman'da asayiş uygulaması yapıldı
        Adıyaman'da asayiş uygulaması yapıldı
        Adıyaman'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
        Adıyaman'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
        Bahçede yaktığı ateşe düşüp, öldü
        Bahçede yaktığı ateşe düşüp, öldü
        Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı
        Adıyaman'da tartıştığı damadının silahla vurduğu kadın yaralandı