Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Yabancı uyruklu Mufeed Najmuldeen Qasım Kharmanle, Yeni Sanayi Mahallesi'nde, 5 katlı bir binadaki iskelede çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze hastane morguna kaldırıldı.