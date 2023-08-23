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        Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da yapımı süren Besni Viyadüğü'nü inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:32
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        Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da yapımı süren Besni Viyadüğü'nü inceledi
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        ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da yapımı süren Besni Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda da bulunmak üzere kente gelen Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle Besni-Araban kara yolunda yapımı devam eden Besni Viyadüğü'ndeki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, bugün kentte yetkililerle deprem öncesinde ve sonrasında gelişen ihtiyaçlarını konuştuklarını anımsattı.

        Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğundaki işleri hızlandırmak, yeni ihtiyaçları da tespit edip onlarla ilgili de gereğini yapma noktasında belirli kararlar aldıklarını anlatan Uraloğlu, "Malum mahalli seçimlere gidiyoruz. Bu anlamda belediyelerimizin ihtiyaçları nelerdir? O ihtiyaçlar noktasında da yine belediyelerimize destek olalım istiyoruz." dedi.

        Besni-Araban yolunda bulunan Besni Viyadüğü'nde çalışmaların halihazırda devam ettiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir viyadük, on açıklıklı bir viyadük. Burada hemen arkamızdaki mevcut yolun standardına baktığımızda yaklaşık 30 kilometre/saat hızla seyahat edebilen bir trafik var. Viraj ya da yarı çaplar düşük ve yüzde 8,5-9'a varan eğimler var. Esasında bir taraftan trafik yavaş işlerken bir taraftan da kışın bu bölgede biraz sıkıntı oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı bitirme seviyesine geldik. Bu viyadük yaklaşık 25 metre yukarıda ve sadece bu viyadük trafiği 10 dakikaya yakın trafikteki seyahat süresini kısaltmış olacak. Ve burada yine kışın olumsuz hava şartlarında güvenli bir trafik sağlamış olacağız. Arkadaşlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah yıl sonuna varmadan öncelikle sol taraftakini sonra da sağ taraftakini bitireceğiz. Dolayısıyla buradaki bu imalatları bitirdiğimizde bu bölgedeki trafiği rahatlatmış olacağız. Sağ tarafta olan viyadüğü de önümüzdeki senenin ilk aylarında inşallah bitirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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