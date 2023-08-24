Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar üniversitelilere hazırlanıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da depremzedelere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan afetzedelerin, konteyner kentlerin yanı sıra kira yardımı alarak evlere yerleşmesinin ardından yurtlarda bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren yurtların afetzedelerin emrine sunulduğunu söyledi.

Kentteki yurtlarda 5 bin depremzedenin kaldığını belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Deprem süresince yurtlarımızda yaklaşık 5 bin depremzede vatandaşlarımızı misafir ettik, her türlü imkanlarla 7/24 seferber olduk. Üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla öğrencilerimize yurtlarımızın hazırlanması gerekiyordu. Bu anlamda Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda depremzede vatandaşlarımızın buradan ayrılışları yapıldı. Ayrılışları yapılan vatandaşlarımızın gerek kira yardımı gerekse de konteyner yardımıyla beraber sıkıntıları giderildi."

Keleş, yurtlarda bakım ve onarımların hızlı şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Bakım onarımı eksik olan yurtlarımızı tamamlayıp öğrencilerimizin 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımıza yerleşmesini sağlayacağız. Barınma imkanlarını en üst seviyede sağlamak için yurtlarımızda hummalı çalışmalarımız var, eksiklerimizi gidermek istiyoruz." dedi.

- "Tüm öğrencilerimizi burada misafir etmiştik"

Onarımların ardından üst düzey şekilde öğrencilere barınma hizmeti sağlanacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Tabii burada bizi mutlu eden, sevindirici kılan konu deprem öncesinde de Adıyaman'daki yurtlarımızda, öğrencilerimizin hiçbir tanesi dışarıda kalmamıştı ve tüm öğrencilerimizi burada misafir etmiştik. Hatta boş kontenjanlarımız bile mevcuttu. Deprem sonrasında da inşallah Adıyaman Üniversitesi'ne gelen tüm öğrencilerimizi burada en iyi şekilde, en üst seviyede barındıracağız inşallah. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin barınmayla ilgili hiçbir sorununun olmaması için hummalı şekilde çalışıyoruz."

Keleş, velilerin barınma ihtiyacıyla ilgili endişe duymamalarını isteyerek, "İlimizde yurtlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Az hasarlı olan veya depremzedelerimizin kullandığı yurtlarımızda boya, badana gibi ufak çaplı tadilat ve bakım onarımlarını da yapıyoruz, kısa sürede tamamlayacağız. Öğrencilerimizin yurtlarımızda kalmalarıyla ilgili en ufak bir şüphe duyulmasın. Ebeveynlerine seslenmek istiyorum; gönülleri rahat olsun. Adıyaman'da öğrencilerimiz öğrenci oldukları süre içerisinde son derece rahat şekilde yurtlarımızda konaklayacak." diye konuştu.