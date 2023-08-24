Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar üniversitelilere hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:28 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da depremzedeleri ağırlayan yurtlar üniversitelilere hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da depremzedelere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan afetzedelerin, konteyner kentlerin yanı sıra kira yardımı alarak evlere yerleşmesinin ardından yurtlarda bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren yurtların afetzedelerin emrine sunulduğunu söyledi.

        Kentteki yurtlarda 5 bin depremzedenin kaldığını belirten Keleş, şöyle devam etti:

        "Deprem süresince yurtlarımızda yaklaşık 5 bin depremzede vatandaşlarımızı misafir ettik, her türlü imkanlarla 7/24 seferber olduk. Üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla öğrencilerimize yurtlarımızın hazırlanması gerekiyordu. Bu anlamda Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda depremzede vatandaşlarımızın buradan ayrılışları yapıldı. Ayrılışları yapılan vatandaşlarımızın gerek kira yardımı gerekse de konteyner yardımıyla beraber sıkıntıları giderildi."

        Keleş, yurtlarda bakım ve onarımların hızlı şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Bakım onarımı eksik olan yurtlarımızı tamamlayıp öğrencilerimizin 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımıza yerleşmesini sağlayacağız. Barınma imkanlarını en üst seviyede sağlamak için yurtlarımızda hummalı çalışmalarımız var, eksiklerimizi gidermek istiyoruz." dedi.

        - "Tüm öğrencilerimizi burada misafir etmiştik"

        Onarımların ardından üst düzey şekilde öğrencilere barınma hizmeti sağlanacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

        "Tabii burada bizi mutlu eden, sevindirici kılan konu deprem öncesinde de Adıyaman'daki yurtlarımızda, öğrencilerimizin hiçbir tanesi dışarıda kalmamıştı ve tüm öğrencilerimizi burada misafir etmiştik. Hatta boş kontenjanlarımız bile mevcuttu. Deprem sonrasında da inşallah Adıyaman Üniversitesi'ne gelen tüm öğrencilerimizi burada en iyi şekilde, en üst seviyede barındıracağız inşallah. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin barınmayla ilgili hiçbir sorununun olmaması için hummalı şekilde çalışıyoruz."

        Keleş, velilerin barınma ihtiyacıyla ilgili endişe duymamalarını isteyerek, "İlimizde yurtlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. Az hasarlı olan veya depremzedelerimizin kullandığı yurtlarımızda boya, badana gibi ufak çaplı tadilat ve bakım onarımlarını da yapıyoruz, kısa sürede tamamlayacağız. Öğrencilerimizin yurtlarımızda kalmalarıyla ilgili en ufak bir şüphe duyulmasın. Ebeveynlerine seslenmek istiyorum; gönülleri rahat olsun. Adıyaman'da öğrencilerimiz öğrenci oldukları süre içerisinde son derece rahat şekilde yurtlarımızda konaklayacak." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"

        Benzer Haberler

        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağ...
        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağ...
        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağ...
        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağ...
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ