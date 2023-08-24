Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giriş: 24.08.2023 - 16:35 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:35
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hakkında 25 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent kırsalında durdurduğu M.E.D'nin çeşitli suçlardan 25 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti.
Yakalanan zanlı, cezaevine teslim edildi.