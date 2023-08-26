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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:53 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:53
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in (10) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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