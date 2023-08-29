Adıyaman Valisi Varol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyete hayat veren Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos'un, aziz milletin ve şanlı ordunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğunu aktaran Varol, "Anadolu'nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını 'Zafer Haftası' olarak büyük bir gururla kutlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Vali Varol, mesajında şunlar kaydetti:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla, ecdadımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu inanç ve coşkuyla, 2 şanlı muzafferiyetin yıldönümünde ebedi başbuğ Sultan Alparslan'ı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."