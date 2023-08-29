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        Adıyaman'da kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:18
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        Adıyaman'da kısa kısa
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesince hazırlanan "Teknoloji destekli zenginleştirilmiş sesli okuma etkinliklerinin değerlendirilmesi projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Vahide Yiğit Gençten'in yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

        Proje kapsamında depremden etkilenen okul öncesi dönem çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için tasarlanacak teknoloji destekli ve zenginleştirilmiş etkileşimli sesli okuma etkinliklerinin (TD-ZESO) etkililiği incelenecek.

        Proje, 06 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli depremlerden en fazla etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yürütülecek olup, çalışma grubunu bahsi geçen illerde ikamet eden ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36 ile 72 aylık çocuğu olan depremzede ebeveyn-çocuk ikilileri oluşturacak.

        - Adıyaman Belediyesi veteriner kliniği yenilendi

        Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yenilenen kliniğiyle sahipsiz hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor.

        Ekipler, yenilenen klinikte röntgen cihazı, yoğun bakım ünitesi ve birçok ekipmanla hayvanların yeniden sağlına kavuşmaları için çaba sarf ediyor.

        Veteriner Hekim Yusuf Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kliniklerinin yenilendiğini söyledi.

        Klinikte bakım yapılabilecek hayvan sayısının arttığını aktaran Işık, "Belediye olarak sahipsiz hayvanları iyileştirmek ve bazı hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçmek için ekip arkadaşlarımla beraber yoğun gayret gösteriyoruz." dedi.

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