Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:54 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAB 102 plakalı kamyonet, Atmalı Köyü yakınlarında A.G. idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü A.G. ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kısa kısa
        Adıyaman'da kısa kısa
        Adıyaman Valisi Varol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Adıyaman Valisi Varol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Adıyaman'da "2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları" festivali yapıl...
        Adıyaman'da "2. Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları" festivali yapıl...
        Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu
        Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu