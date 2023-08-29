Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Giriş: 29.08.2023 - 15:54 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:56
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAB 102 plakalı kamyonet, Atmalı Köyü yakınlarında A.G. idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü A.G. ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.