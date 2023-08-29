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        Adıyaman'da su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:22
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        Adıyaman'da su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dikilitaş köyünde su motoru ve arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Malzemelerin Gaziantep'in Araban ilçesinde satışa çıkarıldığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliler Ü.Y. ile A.D'yi gözaltına aldı.

        Çalınan 2 su motoru ve 8 arı kovanı sahiplerine teslim edildi.

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