Adıyaman'da su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde su motoru ve arı kovanı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dikilitaş köyünde su motoru ve arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Malzemelerin Gaziantep'in Araban ilçesinde satışa çıkarıldığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliler Ü.Y. ile A.D'yi gözaltına aldı.
Çalınan 2 su motoru ve 8 arı kovanı sahiplerine teslim edildi.