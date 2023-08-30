Adıyaman'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

ADIYAMAN (AA) - Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gölbaşı ilçesindeki törende Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanvekili Mehmet Arıkçı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduğu programa, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, kaymakamlık binasında kabul edilen tebriklerle sona erdi.

Kahta ilçesinde de Kaymakam Selami Korkutata ile Belediye Başkanvekili Yavuz Turan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program kültür merkezinde devam etti.

Burada tebriklerin kabulünden sonra Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Elvan Saygı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program öğrencilerin okudukları şiirlerle son buldu.