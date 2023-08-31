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        HAYDİ ekipleri Adıyaman'daki doğal yaşamı koruyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:43
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        HAYDİ ekipleri Adıyaman'daki doğal yaşamı koruyor
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besliyor, yaralı hayvanların tedavisi için çalışma yürütüyor.

        Ekipler, Gazihan Dede Mesire alanı ile Kızılcapınar köyü yakınlardaki kırsalda devriye attıkları sırada, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz köpekleri yanlarında bulundurdukları mama ve su ile besledi.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Batuhan Şahbaz, AA muhabirine, çevre, doğa ve hayvanları korumakla görevli olduklarını söyledi.

        Görevleri doğrultusunda sıcak havalarda yiyecek ve su bulamayan hayvanların ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Şahbaz, "İcra ettiğimiz devriye sırasında sokak hayvanlarını besliyor ve yaralı bulduğumuz hayvanları tedavileri için ilgili birime teslim ediyoruz. Orman yangınlarının olabileceği yerlerde önleyici tedbirler alarak bu hususlara uymayanlar hakkında da idari yaptırım uyguluyoruz." dedi.

        Vatandaşlara Hayvan Durum İzleme uygulamasını tanıttıklarını belirten Şahbaz, "Devriyeler esnasında vatandaşlara çevreye ve hayvanlara işlenen suçlara anında müdahale etmek maksatlı mobil uygulamanın tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı olası orman yangınlarını engellemek için bilinçlendiriyoruz." diye konuştu.

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