Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçe kırsalında durdurduğu R.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.