Adıyaman'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için çaya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.
Ailesiyle piknik yapmak amacıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına gelen ve serinlemek için Kahta Çayı'na giren 8 yaşındaki Onur Narci, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bazı vatandaşlar çaya girerek Narci'yi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Narci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.