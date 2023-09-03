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        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:42
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        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için çaya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Ailesiyle piknik yapmak amacıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına gelen ve serinlemek için Kahta Çayı'na giren 8 yaşındaki Onur Narci, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bazı vatandaşlar çaya girerek Narci'yi sudan çıkardı.

        Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Narci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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