Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:18
Alınan bilgiye göre, Vartana Prefabrik Kent'te yaşayan 3 aile, çocuklarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirdi.
Mahalle sakinleriyle güvenlik güçleri, kaybolan 3 çocuğu aramaya başladı.
Ekipler, çocukları A.D. idaresindeki 02 HE 802 plakalı araçta buldu.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.