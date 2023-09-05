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        Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

        Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:18
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        Adıyaman'da 3 çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
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        Alınan bilgiye göre, Vartana Prefabrik Kent'te yaşayan 3 aile, çocuklarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Mahalle sakinleriyle güvenlik güçleri, kaybolan 3 çocuğu aramaya başladı.

        Ekipler, çocukları A.D. idaresindeki 02 HE 802 plakalı araçta buldu.

        Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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