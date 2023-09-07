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        Uzman Çavuş Özbek Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

        Görevi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:25
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        Uzman Çavuş Özbek Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek, helikopter ile Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uzman Çavuş Özbek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Özbek'in cenazesi önce Diyarbakır'a ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.

        Uzman Çavuş Yunus Özbek'in Türk bayrağına sarılan cenazesi, Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Özbek'in ailesi ve yakınları ile Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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