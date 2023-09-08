Adıyaman'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:51
Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan bir şüpheli, polis ekiplerince bir evin çatısında yakalandı.