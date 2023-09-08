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        Adıyaman'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:51
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        Adıyaman'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kavgaya karışan bir şüpheli, polis ekiplerince bir evin çatısında yakalandı.

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