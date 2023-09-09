Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 09.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:31
Yusuf A. idaresindeki 02 SA 619 plakalı motosiklet, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday pazarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Aykut A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.