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        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:31
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        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Yusuf A. idaresindeki 02 SA 619 plakalı motosiklet, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday pazarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Aykut A. yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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