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        Adıyaman'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 21:22
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        Adıyaman'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan 3 kadının yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.T. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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