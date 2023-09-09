Adıyaman'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Adıyaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada çevrede bulunan 3 kadının yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.T. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada çevrede bulunan 3 kadın, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.