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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:08
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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
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        Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.

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