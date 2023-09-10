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        Adıyaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:38
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        Adıyaman'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerinde Z.A.O. ile U.Y. arasında çıkan tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.O. av tüfeği ile U.Y'yi yaraladı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kavga sonrası gözaltına alınan Z.A.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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