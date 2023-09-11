Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Cengiz Mete, Şehit Taha Uluçay İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Depremin yıktığı şehirleri eskiden daha güzel ve daha güvenli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Mete, "Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da yeni bir eğitim öğretim yılının açılışını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de 2023-2024 eğitim öğretim yılında sorunsuz başlayabilmek adına bir takım tedbirler aldık. Bu yıl 5 bin 624 yeni dersliği, yaz dönemi okullarımızdaki bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları ve deprem bölgesi başta olmak üzere 2 bin 571 yeni dersliği eğitimle buluşturuyoruz. AFAD iş birliğiyle 11 bin konteyneri eğitim öğretim için hazırladık." diye konuştu.

Bugün 1 milyon 200 bin öğretmen ile 20 milyon öğrencinin ders başı yaptığını dile getiren Mete, "Elbette ki böyle büyük bir organizasyonda, böyle büyük bir kurumda, böyle büyük bir hizmetin yürütüldüğü ortamlarda tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız olacak. Ama hep birlikte süreç içerisinde bunları gidereceğiz ve sağlıklı bir eğitim ortamında 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ise deprem döneminde kentte koordinatör bakan olarak görev yaptığı sırada koordinasyon toplantılarında en önemli gündem maddelerinin eğitim olduğunu söyledi.

Depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Her geçen gün bir önceki günden daha iyi olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Eğitim ve öğretimdeki mekansal sıkıntılarımızı da en kısa sürede çözeceğiz inşallah. Onların da takipçisi olacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın Adıyaman'a, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Programa, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başsavcı Gökhan Şahin, Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra ilk ders zilini çaldı.