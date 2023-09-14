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        Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu

        ORHAN PEHLÜL - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da üniversitenin yeni akademik yılda doluluk oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:13
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        Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu
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        Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, AA muhabirine, kılavuzda yayımlanan 2 bin 615 kontenjana 2 bin 540 öğrencinin yerleştiğini söyledi.

        Birçok bölümde kontenjanların yüzde 100 dolduğunu, sadece birkaç bölümde boş kontenjan kaldığını belirten Kelleş, boş kontenjan sayısının 75 kişi olduğunu ifade ederek, "Adıyaman Üniversitesi, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97,13'lük doluluk oranına ulaştı." dedi.

        İlgiden memnun olduklarını dile getiren Kelleş, "Yerleştirme yapılmayan ve boş kalan kontenjanların da ek yerleştirme ile dolacağı beklenirken, öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla ADYÜ'nün öğrenci sayısının 18 bini geçeceği tahmin ediliyor." diye konuştu.

        Kelleş, "Kayıtlarımızda depremlerden etkilenme görünmemektedir. Kayıt oranımız yüzde 97,13. Geçen yıl da doluluk oranımız bu seviyelerdeydi." ifadelerini kullandı.

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