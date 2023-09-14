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        Sultangazi Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye ve çanta desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:02
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        Sultangazi Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
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        Özel İdare İlkokulunda kırtasiye dağıtımına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'a destek verdiklerini söyledi.

        Arama kurtarma çalışmalarından aşevine, sosyal aktivitelerden konteyner kent kurulmasına kadar bölgedeki önemli faaliyetlerde aktif görev aldıklarını belirten Dursun, şöyle konuştu:

        "Okulların açılmasıyla da yine deprem bölgesinden elimizi çekmek istemedik. Adıyaman'ın 8 ilçesi, 453 köy ve merkezde toplam 12 bin ilkokul birinci sınıf öğrencimiz var. Bu ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin de gönüllerine dokunalım diye hediyeler hazırladık. Hem kırtasiye malzemelerini hem de çantalarını dün itibarıyla dağıtmaya başladık."

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