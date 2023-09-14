Adıyaman'da devrilen iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde devrilen ekskavatörün operatörü yaralandı.
Giriş: 14.09.2023 - 21:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:59
Akpınar köyü yakınlarındaki bir taş ocağı şantiyesinde Şehmuz Akcan'ın operatörlüğünü yaptığı ekskavatör devrildi.
İş makinesinin kabininde sıkışan operatör, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.
İlk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Akcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.