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        Adıyaman'da devrilen iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde devrilen ekskavatörün operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:59
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        Adıyaman'da devrilen iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı
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        Akpınar köyü yakınlarındaki bir taş ocağı şantiyesinde Şehmuz Akcan'ın operatörlüğünü yaptığı ekskavatör devrildi.

        İş makinesinin kabininde sıkışan operatör, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Akcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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