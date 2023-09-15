Adıyaman'da Antep fıstığı hasadı başladı Adıyaman'ın Besni ilçesinde 240 bin dekarlık alanda üretimi yapılan Antep fıstığının ilk hasadına başlandı.

Vali Osman Varol, Yoldüzü Köyü'ndeki hasatta yaptığı konuşmada, kentin tarımsal üretimdeki önemine işaret etti.

Adıyaman'ın bazı tarımsal üretimlerde önemli potansiyele sahip olduğunu anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Adıyaman, birçok ürünün başarıyla ve yüksek verimle yetiştirilebildiği güzel bir coğrafya. Özellikle birkaç üründe Türkiye'de söz sahibi haline gelmişiz. Bugün hasadını yapacağımız fıstık da bunlardan bir tanesi. Bu durum, bizi ziyadesiyle memnun ediyor ve bize bundan sonraki çalışmalarımızda da özellikle sizlere destek verme anlamında büyük bir motivasyon ve güç veriyor."

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise Adıyaman'ın fıstık üretiminde Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'in ardından 4'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Bu yıl 12 bin ton rekolte beklediklerini belirten Kıyas, "Yaptığımız çalışmalarda fıstık alanlarında özellikle feromen tuzakları dağıtarak kültürel ve biyolojik mücadele yaparak verimi artırmak istiyoruz. Ayrıca erkek ağaç sayısı az olan bahçelerde yaptığımız çalışmalarda verimi artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Vakkas Çoban da 25 işçiyle 3 bin kök ağaçta hasada başladıklarını ve bu yıl 3 tona yakın rekolte beklediklerini kaydetti.