Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yapımı tamamlanan camii ibadete açıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 350 kişilik camii törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan camii ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güzelyurt Köyü'nde hayırseverler ve devlet desteğiyle inşa edilen cami ibadete açıldı.

        Vali Osman Varol, açılıştaki konuşmasında, camilerin İslam medeniyetleri için önemine işaret etti.

        Konuşmanın ardından Müftü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan duaların ardından cami ibadete açıldı.

        Törene Kaymakam Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, ile diğer ilgililer de katıldı.

        Törende caminin yapımında katkıları olan hayırseverlere plaket takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Antep fıstığı hasadı başladı
        Adıyaman'da Antep fıstığı hasadı başladı
        Adıyaman'da devrilen iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı
        Adıyaman'da devrilen iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı
        Sultangazi Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Sultangazi Belediyesinden depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97...
        Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97...
        Adıyaman'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da 3 bin 200 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı
        Adıyaman'da 3 bin 200 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı