Adıyaman'da yapımı tamamlanan camii ibadete açıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 350 kişilik camii törenle ibadete açıldı.
Güzelyurt Köyü'nde hayırseverler ve devlet desteğiyle inşa edilen cami ibadete açıldı.
Vali Osman Varol, açılıştaki konuşmasında, camilerin İslam medeniyetleri için önemine işaret etti.
Konuşmanın ardından Müftü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan duaların ardından cami ibadete açıldı.
Törene Kaymakam Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, ile diğer ilgililer de katıldı.
Törende caminin yapımında katkıları olan hayırseverlere plaket takdim edildi.