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        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:02
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        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
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        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, örgüte erzak sağladıkları iddiasıyla M.G. ile H.İ.G'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandı.

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