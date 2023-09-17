Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 01:46 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ali İhsan Uluçay idaresindeki 01 Y 8506 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

        Sürücü Uluçay kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Adıyaman'ın simgesi olan kuledeki saatler afetin yaşandığı 04.17'yi göstere...
        Adıyaman'ın simgesi olan kuledeki saatler afetin yaşandığı 04.17'yi göstere...
        Adıyaman'ın sembol kulesindeki saatler hep 04.17'yi gösterecek
        Adıyaman'ın sembol kulesindeki saatler hep 04.17'yi gösterecek
        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
        Adıyaman merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
        Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Adıyaman'da depremzede öğrencilere kırtasiye desteği
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan camii ibadete açıldı
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan camii ibadete açıldı
        Adıyaman'da Antep fıstığı hasadı başladı
        Adıyaman'da Antep fıstığı hasadı başladı