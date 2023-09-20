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        Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da kaldırıma çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:11
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        Adıyaman'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da kaldırıma çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 02 ACD 786 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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