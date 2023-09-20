Adıyaman'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yenisanayi Mahallesi'nde bir depodan bebek bezi ve hijyen malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çevrede ve güvenlik kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede hırsızlık şüphelilerinin A.B, Z.B, C.B, Y.B, H.B, E.B. ve G.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.B, Z.B, C.B, Y.B. ve H.B. tutuklanırken, E.B. ile G.B. savcılıktan serbest bırakıldı.

Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Parkı yanındaki çadırda ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin minibüsle depoya gelerek malzemeleri araca yükledikleri görülüyor.