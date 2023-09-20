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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:35
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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu İ.D'nin çeşitli suçlardan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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