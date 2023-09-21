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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yüzde 55'inin yıkımı tamamlandı

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı 20 bin 200 binadan 11 bininin yıkım işlemi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:02
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        Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yüzde 55'inin yıkımı tamamlandı
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı 20 bin 200 binadan 11 bininin yıkım işlemi gerçekleştirildi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan yapıların enkazlarının kaldırılmasının ardından kentteki ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi.

        Ağır hasarlı binaların yaklaşık yüzde 55'inin yıkımı tamamlanırken yüklenici firmalar da çevrede güvenlik önlemi alarak toz taşınımının önlenmesi için aralıklarla sulama işlemi yapıyor.

        Binaların hafriyatları ise belirlenen noktalara taşınıyor.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremlerde 8 bini kent merkezinde olmak üzere kent genelinde 20 bin 200 binanın ağır hasar aldığını söyledi.

        Ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin devam ettiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

        "Çok fazla daire barındıran yüksek katlı binalarımızda büyük oranda sona doğru yaklaştık daha çok küçük binaların olduğu, şehrimizin etrafındaki mahallelerde yoğun çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 11 bin civarı ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdik. Oransal olarak yüzde 55'lerde olduğumuza işaret ediyor. Yani ilimizdeki ağır hasarlı binaların yüzde 55'ini kaldırmış olduk. Acil yıkılacak ve yıkılanları da düşündüğümüzde ilimizde kaldırılması gereken enkaz ve yıkılması gereken binalarda yüzde 69'luk bir orana geldik. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor."

        Yıkımların kontrollü ve vatandaşların huzursuz olmamaları için dikkatli şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Vali Varol, "Çalışmaları yaparken aynı zamanda vatandaşımızı rahatsız etmemek, gündelik faaliyetlerin, ekonomik aktivitelerin, ticari, sosyal ve eğitim alanlarının en az etkilenmesi için de gereken tüm çabayı gösteriyoruz. Ekiplerimiz sahada sürekli çalışmaları denetliyor." ifadelerini kullandı.

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