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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Çonkar, Adıyaman'da konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Sakarya gaz sahası ve Gabar'daki petrol keşfi ve üretiminin ülkeye büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:19 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:19
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Çonkar, Adıyaman'da konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Sakarya gaz sahası ve Gabar’daki petrol keşfi ve üretiminin ülkeye büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

        Adıyaman Valisi Osman Varol’u makamında ziyaret eden Çonkar, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Çonkar daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na geçen Çonkar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

        Toplantı sonrası depremzedelerle bir araya gelen Çonkar, burada yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren sahada çalışan kamu görevlilerine teşekkür etti.

        Enerji alanındaki çalışmalardan bahseden Çonkar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinden bahsederek kara ve deniz sahalarımdaki sondaj çalışmalarının ısrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

        Çonkar, “Sakarya gaz sahamız, Gabar'daki petrol keşfimiz ve üretimimiz her geçen gün artan boyutuyla ülkemize büyük kazanımlar sağlıyor.” dedi.

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