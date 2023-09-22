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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:33
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        Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir sitede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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