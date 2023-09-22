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        Adıyaman'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:45
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        Adıyaman'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde bir inşaatta bakır kabloların çalınması ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, şüpheli A.Ç. ve F.Ç'yi suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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