Adıyaman'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde bir inşaatta bakır kabloların çalınması ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, şüpheli A.Ç. ve F.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.