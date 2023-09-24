Adıyaman'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 02 AAZ 020 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda, A.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan U.T. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.