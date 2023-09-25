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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:03
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        A.K. idaresindeki 01 GL 577 plakalı minibüs, S.B'nin kullandığı 02 ADP 272 plakalı motosikletle 3. Çevre Yolunda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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