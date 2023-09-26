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        Adıyaman'da 650 deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 650 kalıcı deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:12
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        Adıyaman'da 650 deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 650 kalıcı deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte kalıcı deprem konutlarının inşası sürüyor.

        Kente kalıcı konut ve köy evleri olmak üzere 57 bin 391 evin yapılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda kent merkezindeki Örenli bölgesinde 3 bin 34, İndere'de ise 16 bin 433 konutun inşası sürüyor. Konutlar zemin artı 4 kat şeklinde inşa ediliyor.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, kalıcı konutların inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Kentte kırsal ve şehir merkezlerindeki toplu konutlar olarak toplamda 37 bin 924 konutun ihalesinin yapıldığını belirten Varol, şunları kaydetti:

        "Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle şehir merkezimizde İndere bölgesinde 16 bin 433 konutun inşaatı, yine Örenli dediğimiz bölgede de 159 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun inşaatı son hız devam ediyor. İnşallah ilk teslimi yapacağımız bölge, Örenli bölgesi olacak. Ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi 650 civarı konutun teslimini yapmayı planlıyoruz."

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