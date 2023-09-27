Adıyaman'da depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ailelerini kaybeden çocuklara kaymakamlık tarafından etkinlik düzenlendi.

İlçede depremlerde ailelerini kaybeden çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik Kızılin Nehri'nde başladı.

Burada tekne turu atan çocuklara tarihi Kızılin Köprüsü gezdirildi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin depremzede çocukların sosyal hayata adapte olması, deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için gerçekleştiğini söyledi.

Çocukların gelecek adına önemine işaret eden Partal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremde yakınlarını kaybetmiş çocuklarımızla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Öncelikle onları evlerinde ziyaret ettik ama onları evlerinde ziyaretimizin onları mutlu etmeye yetmediğini gördük. Biraz da çocuklar dışarı çıksın, sosyal hayata karışsın, içlerine kapanmasın istiyoruz. Çünkü yaşadıkları çok ciddi bir travma. Bu kapsamımıza aldığımız çocuklarımız genelde annesini veya babasını veyahut her ikisi kaybeden, kardeşlerini kaybeden, enkazdan çıkan çocuklarımız. Onların biraz daha bu travmayı atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Çocuklara çeşitli kurslar düzenleyeceklerini aktaran Partal, "Çocuklarımızın ilgi alanlarına göre bir kurs gerçekleştireceğiz. Haftada 3 gün gençlik merkezinde açacağımız kurslara getireceğiz. Spor olur, resim olur, müzik olur kendilerinin ilgi alanı ne ise, neyle uğraşmak istiyorlarsa biz onları evlerinden alıp hocalarımızla buluşturacağız." dedi.