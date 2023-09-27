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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:25
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABF 375 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Perre Antik Kenti girişi yakınlarında Erdem Çatlı (16) idaresindeki 02 LC 138 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.​​​​​​​

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