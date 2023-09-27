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        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:22
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        Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

        Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca namlusu, 121 mermi, 24 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        M.E, H.K, M.E. ve H.K. gözaltına alındı.

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