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        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu'dan kongre açıklaması

        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:23
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        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bulucu'dan kongre açıklaması
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        AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde açıklamada bulundu.

        Bulucu, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'den bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduklarını hatırlattı.

        Bu başarıların arkasında yatan en önemli unsurlardan birinin dinamik kalmayı başarabilmek olduğunu bildiren Bulucu, şunları kaydetti:

        "AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır."

        Bulucu, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açılarıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını vurguladı.

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