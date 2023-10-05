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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:56
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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