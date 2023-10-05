Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.