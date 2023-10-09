Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 09.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:28
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu A.B'nin çeşitli suçlardan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.