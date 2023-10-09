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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:28
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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu A.B'nin çeşitli suçlardan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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