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        Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı

        Adıyaman'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto etmek için Kahta ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:10
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        Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
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        Adıyaman'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto etmek için Kahta ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı.

        92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde harç kullanılmadan yapılan tarihi köprüyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin gençlere destek verdiği görüldü.

        Gençlerden Muhammed Yaman, gazetecilere, Filistin halkına desteklerini göstermek amacıyla bayrak astıklarını, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını söyledi.

        Bekir Baylan ise bu zulme sessiz kalmamak adına böyle bir yöntem seçtiklerini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini ifade etti.

        Gençlerden Mustafa Bozan da son saldırının insanlık suçu olduğunu aktararak, "Zulme dur demek ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Bütün insanlığı bu zulme dur demeye davet ediyoruz" diye konuştu.

        Rabia Dost ise bütün dünyanın bu zulmün karşısında olmasını arzuladıklarını belirterek, Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

        Gençler, daha sonra astıkları bayrağı toplayarak dağıldı.

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